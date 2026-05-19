ترەمپ: "یەک کاتژمێر بەر لە هێرش بۆ سەر ئێران فەرمانی دواخستنی هێرشەکانم دا"

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند لە شەوی دووشەممە ١٨ی ئایار و تەنیا یەک کاتژمێر بەر لە هێرش بۆ سەر ئێران لەسەر داوای هەندێک لە وڵاتانی کەنداو بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک فەرمانی دواخستنی هێرشەکانی داوە.

دۆناڵد ترەمپ لە حەوشەی کۆشکی سپی لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان هەڵسەنگاندنی بۆ پرسەکانی ڕۆژەڤ کرد.

ترەمپ وێرای ئاماژەدان بە ئامادەیی تەواوی هێزەکانی بۆ ئەوەی شەوی ڕابردوو هێرش بکەنە سەر ئێران، لە وەڵامی پرسیارێکدا کە چەند ڕۆژ بۆ دەستپێکی هێرشەکان ماوە؟ گوتی: "تەنیا یەک کاتژمێری مابوو، هەموو شتێک ئامادە بوو. باسی دوێنێ دەکەم. ئێستا هێرشەکان بەردەوام دەبوون. هەموو شتێک ئامادە بوو".

دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە هەریەکە لە سەرکردەکانی سعوودیە، قەتەر و ئیمارات خۆیان گەیاندە من و تکایان لێ کردم کە لە ڕێککەوتن زۆر نزیکن و بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک هێرشەکان دوابخەم و لەم بارەیەوە گوتی: "دوێنێ لە ناوچەکەوە پەیوەندی تەلەفۆنیم پێ گەیشت و گوتیان، بەڕێز لە ڕێککەوتن زۆر نزیکین و دەکرێ چەند ڕۆژێک هێرشەکان ڕابگیرێت؟ منیش گوتم باشە".

سەرۆکی ئەمریکا گوتیشی، دوو بۆ سێ ڕۆژ کات دراوە بە ئێران و ڕەنگە هەتا کۆتایی هەفتە دوا بخرێت و بۆ ئێران تەنیا چەند ڕۆژێکی سنووردار ماوە بۆ ڕێککەوتن.

سەرۆکی ئەمریکا گوتیشی، ئەگەر ڕێککەوتن نەکرێت ئەوە هێرشەکان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبێت و گوتیشی، "ڕەنگە پێویست بکات کە گورزێکی سەرختیان لێ بوەشێنین. تا ئێستا دڵنیا نەبوومەوە. بەم زووانە تێدەگەین".