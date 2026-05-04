ترەمپ: "یارمەتی دەرچوونی کەشتی وڵاتە بێلایەنەکان دەدەین کە لە گەرووی هورمزدا گیریان خواردووە"

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد لە ڕۆژی دووشەممەوە دەست دەکەن بە هاوکاری كردنی تێپەڕبوونی کەشتی وڵاتە بێلایەنەکان كه‌ لە گەرووی هورمزدا گیریان خواردووە و پەیوەندیان بە قەیرانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە نییە.

لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی، ترەمپ باسی له‌وه‌ كرد پرۆسەیەکی نوێ بە ناوی "پرۆژەی ئازادی" لە گەرووی هورمز دەست پێدەکەن.

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد زۆرێک لەو وڵاتانەی لایەنی ڕاستەوخۆی گرژییەکانی ئەمریکا/ئیسرائیل-ئێران نین، داوای هاوكاریان لێکردوون بۆ دەرهێنانی کەشتیەکانیان کە لە گەرووی هورمز گیریان خواردووە و، ڕایگه‌یاند: "بۆ چاکەی ئێران، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەمریکا، بەو وڵاتانەمان گوت کە کەشتیەکانیان بە شێوەیەکی ئارام لەم گەرووە سنووردارە دەردەهێنین، بەم شێوەیەش دەتوانن بە ئازادی و بێ کێشە بەردەوام بن لە کارەکانیان".

ترەمپ ئەو وڵاتانەی به‌ وڵاتانی ناوچە جیاجیاکانی جیهان کە پەیوەندیان بە ڕوداوه‌كانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاسته‌وە نییە له‌ قه‌ڵه‌مدا و، ئاماژە بەوە کرد ئۆپەراسیۆنەکە زیاتر بۆ مەبەستی مرۆیی ئەنجام دەدرێت.