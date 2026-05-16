ترەمپ کوشتنی "کەسی ژمارە دوو"ی داعش ئەبو بیلال مینۆکی ڕاگەیاند

Ayşe İrem Çakır
16 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 16 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، لە ئاکامی ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی نێوان هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا و نیجێریا، دووهەم کەسی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش ئەبو بیلال مینۆکی کوژراوە.
دۆناڵد ترەمپ لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی لەبارەی ئۆپەراسیۆن بۆ سەر داعش زانیاری بڵاو کردەوە.
ترەمپ ڕایگەیاند کە دووهەمی کەسی داعش لەسەر ئاستی جیهان لە ئۆپەراسیۆنێکدا کە بە "ئاڵۆز" ناوی هێناوە لە لایەن هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا و نیجێریا کوژراوە.
ترەمپ ڕاشیگەیاندووە کە لە سایەی ئەم ئۆپەراسیۆنانەدا داعش بە تەواوی لاواز بووە و نووسیوێتی: "پێی وابوو کە لە شوێنێکی پارێزراو لە ئەفریقا خۆی حەشار داوە بەڵام نەیدەزانی سەرچاوەکانمان ئاگادارمان دەکەنەوە".