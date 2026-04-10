ترەمپ ڕەخنەی لە شیکەرەوە سیاسییە بەناوبانگەکانی ئەمریکا گرت

Irmak Akcan
10 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 10 نیسان 2026
سەرۆکی ئهمریكا، دۆناڵد ترەمپ بە توندی ڕەخنەی لە پێشکەشکارانی پۆدکاست و شیکەرەوە سیاسییە بەناوبانگەکانی ئەمریکا تەکەر کارڵسۆن، مێگن کێلی، کانداس ئۆوێنس و ئەلێکس جۆنز گرت و، وەک شێت ناوزهندی کردن.
لە پۆستێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ دەستەواژەی "كهم ژیر"ی بۆ تەکەر کارڵسۆن، مێگن کێلی، کانداس ئۆوێنس و ئەلێکس جۆنز بەکارهێنا.
ترەمپ ئەو کەسانەی وەک كهسانی شێت ناوزهند كرد و، ڕایگهیاند: "هەموویان لە تەلەڤزیۆن دەرکراون، بەرنامەکانیان لەدەستداوە و تهنانهت بانگهێشتی تەلەڤزیۆنیش ناکرێن، چونکە کەس گوێیان پێ نادات. ئەم کەسانە شێتن، بەڵان، لەو جۆرە کەسانەن بۆ ڕیکلامی بێبەرامبەر و هەرزان هەرچییەک پێویست بێت دەیڵێن".
سهرۆكی ئهمریكا ترەمپ، ئاماژە بەوە کرد ئەو کەسانە خاوەنی تێگەیشتنی "با سهرلهنوێ ئەمریکا مەزن بکەینەوە (MAGA)" نین و، گوتی: "وەک سەرۆک کەی بمەوێت دەتوانم ئهوانه بهێنمە لای خۆم، بەڵام کاتێک پەیوەندی دەکەن وەڵامیان نادەمەوە، چونکە زۆر سەرقاڵم بە کاروباری جیهان و وڵاتەوە".