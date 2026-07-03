ترەمپ ڕەخنەی لە خەرجییەکانی ئەمریکا بۆ ناتۆ گرت

Dildar Baykan Atalay
03 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 03 تەمووز 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕەخنەی لە خەرجیيهكانی وڵاتەکەی بۆ ناتۆ گرت و، گوتی: "بەردەوامبوونی ئەمریکا لەسهر ئهم ڕێگا یەک لایەنەیە کە تیایدا پەیوەندییەکە دوولایەنە نییە، بێمانایە".
لە پۆستێكیدا لە هەژماری خۆی له تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ دیمەنێکی بڵاوکردەوە کە خەرجییەکانی ئەمریکا و وڵاتانی دیکە بۆ ناتۆ دهخاتهڕوو.
ڕاشیگهیاند: "بەردەوامبوونی ئەمریکا لەسهر ئهم ڕێگا یەک لایەنەیە کە تیایدا پەیوەندییەکە دوولایەنە نییە، بێمانایە. ئەوان پشتیوانیان له ئێمە نهكرد".