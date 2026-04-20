سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد هێزه‌كانی دەریایی ئەمریکا ڕێگرییان لە کەشتیەکی بارهەڵگری سەر بە ئێران کردووە کە هەوڵی دابوو گەمارۆی سه‌ر گه‌رووی هورمز بشکێنێت.

لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ پۆستێکی له‌و باره‌یه‌وه‌ بڵاوکردەوە.

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد کەشتی بارهەڵگری "توسکا"ی هەڵگری ئاڵای ئێران، هەوڵی داوە گەمارۆ دەریایییەکەی ئەمریکا بشکێنێت، له‌به‌رامبه‌ردا کەشتی تێکشکێنەری USS Spruanceی هێزی دەریایی ئەمریکا لە کەنداوی عومان هۆشداری بە كه‌شتیه‌كه‌ داوە بوەستێت.

گوتیشی: "تیمە ئێرانییەکە هۆشدارییه‌كه‌ی ڕەت کردەوە، له‌به‌رئه‌وه‌ کەشتییە جەنگییەکەمان بە دروستکردنی کونکردنێک لە بزوێنەرەکەیدا كه‌شتیه‌كه‌ی ڕایگرت. لە ئێستادا کەشتییەکە لەژێر چاودێری هێزە دەریایییەکانی ئەمریکادایە".