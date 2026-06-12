ترەمپ: ''ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران گەیشتووەتە قۆناغی پەسەندکردن و هێرشەکانی ئەمڕۆم هەڵوەشادەوە''

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ، ئاماژەی بەوە کرد کە ڕێککەوتنەکە لەلایەن ئێرانەوە گەیشتووەتە قۆناغی پەسەندکردن و، ئەو هێرشانەی هەڵوەشاندوونەتەوە بڕیار بوو ئەمڕۆ ئەنجام بدرێن.

لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایتی، ترەمپ ڕاگەیەندراوێکی گرنگی سەبارەت بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران بڵاوکردەوە.

گوتیشی"لەبەر ئەوەی ئەو گفتوگۆیانەی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بەڕێوەدەچن گەیشتوونەتە بەرزترین ئاستی سەرکردایەتی وڵاتەکە و پەسەند کراون، وەک سەرۆکی ئەمریکا ئەو هێرشە ئاسمانیی و بۆردومانانەی بڕیار بوو ئەم ئێوارەیە بکرێنە سەر ئێران هەڵوەشاندەوە".

ترەمپ باسی لەوە کرد هاوکات لەگەڵ ئەمریکا وردەکاری کۆتایی لە بارەی قۆناغی کۆتایی ڕێککەوتنەکە لەلایەن ئیسرائیل، سعوودیە، ئیمارات، قەتەر، تورکیا، پاکستان، بەحرەین، کوێت، ئوردن، میسر و وڵاتانی دیکەی پەیوەندیداریشەوە هەڵسەنگێندراون و پەسەند کراون، کات و شوێنی ڕێوڕەسمی واژووکردنی ڕێککەوتنەکە لە ماوەیەکی کورتدا ڕادەگەیەنرێت.

هەروەها ترەمپ جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە تا ڕێککەوتنەکە یەکلایی دەبێتەوە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا لەسەر ئێران درێژەی دەبێت.

