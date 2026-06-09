ترەمپ ڕایگەیاند، هێلیکۆپتەرێکی ئاپاچی لە لایەن ئێرانەوە خراوەتە خوارەوە و وەڵامی ئەوە دەدەنەوە

Hakan Çopur
09 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 09 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، هێلیکۆپتەرێکی ئاپاچی وڵاتەکەی لە کاتێدا سەرقاڵی چاودێری بوو لە ئاسمانی گەرووی هورمز، لە لایەن ئێرانییەکانەوە خراوەتە خوارەوە و وڵاتەکەی ناچارە وەڵامی ئەو پەلامارە بداتەوە.
دۆناڵد ترەمپ لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی Truth Social ڕایگەیاند کە هێلیکۆپتەرێکی ئاپاچی وڵاتەکەی لە لایەن ئێرانەوە خراوەتە خوارەوە.
سەرۆکی ئەمریکا نووسیوێتی، "شەوی ڕابردوو، ئێرانییەکان یەکێک لە هێلیکۆپتەرە پێشکەوتووەکانی ئاپاچی ئێمەیان لە کاتی گەڕان و چاودێری لە ئاسمانی گەرووی هورمزدا خستووەتە خوارەوە. دوو فڕۆکەوان لە ناو هێلیکۆپتەرەکەدا بوون و خۆشبەختانە هەردووکیان سەلامەتن و هیچ زیانێکیان بەر نەکەوتووە. لەگەڵ ئەوەشدا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ناچارە وەڵامی ئەم پەلامارە بداتەوە".
ڕاگەیاندراوی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM)
فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە ڕایگەیاند کە، هێلیکۆپتەرێکی جۆری ئاپاچی بە ژمارە AH-64 بە کاتی ناوچەیی ٠٢:٣٣ خوولەک لە کاتی ئەرکی چاودێری لە نزیک ئاوەکانی عوممان خراوەتە خوارەوە.
سێنتکۆم ڕاشیگەیاندووە کە، دوو سەرنشینی فڕۆکەکە سەلامەتن و لەماوەی دوو کاتژمێردا ڕزگار کراون.
ڕاشیگەیاندووە کە لەبارەی هۆکاری ڕووداوەکە لێکۆڵینەوە دەستی پێکردووە.