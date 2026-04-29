ترەمپ ڕایگه‌یاند شای بەریتانیا چارڵزی سێهەم هاوڕایه‌تی له‌ پرسی ڕێگریی کردن لە ئێران بۆ به‌ده‌ستهێنانی چەکی ئەتۆمی

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد لەگەڵ شای بەریتانیا، چارڵزی سێهەم هاوڕان له‌ پرسی ڕێگریی کردن لە ئێران بۆ به‌ده‌ستهێنانی چەکی ئەتۆمی.

دوای ئه‌وه‌ی شا چارڵز لە کۆنگرێسی ئەمریکا گوتارێكی پێشكه‌ش كرد، تره‌مپ له‌سه‌ر شه‌ره‌فی شا ئێواره‌ خوانێكی ساز كرد و، لە گوتارێکیدا له‌ میانی خوانه‌كه‌دا هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد.

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد ئەمریکا كار له‌سه‌ر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات و، دۆخەکەش زۆر باش بەڕێوەدەچێت.

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، بانگەشەی ئەوەی كرد ئێران لە ڕووی سەربازییەوە شکستیهێناوە، جەختیشی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە وڵاته‌كه‌ی دژی ئەوەیە ئێران ببێته‌ خاوەنی هەر جۆرە توانایەکی ئەتۆمی.

گوتیشی: "ئەو ڕکابەرەمان لە ڕووی سەربازییەوە شکستپێهێنا. هەرگیز ڕێگە نادەین ئەو ڕکابەرە جارێکی دیکە ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. چارڵز لەم بابەتەدا لەگەڵ من هاوڕایە".

ترەمپ پیرۆزبایی لە شا چارڵز کرد بۆ گوتارەکەی لە کۆنگرێس و، ڕایگه‌یاند: "دیموکراتەکانی قایل کرد هەستنە سەر پێ. من سەرکەوتوو نەبووم لەوەدا. بڕوام نەدەکرد. لە ڕاستیدا ئەوان زیاد لە هه‌ر کۆماری یان دیموکراتێک شایان خۆشویست".

