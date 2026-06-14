ترەمپ پەیوەندی بە سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیلەوە ناتانیاھو دەکات، توڕەیە لە هێرشەکەی بەیروت "بۆچی بیبی ناچار بوو هێرشێکی وا نەفرەتی ئەنجام بدات؟ من زۆر توڕە بووم. ئەوەم پێ گوت. ئەو هیچ هەستێکی عەقڵی نییە".

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، سەبارەت بە هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر بەیرووتی پایتەختی لوبنان، ڕایگەیاند، "بۆچی بیبی (بنیامین ناتانیاھو، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل) هێرشێکی وا نەفرەتی ئەنجام بدات؟ من زۆر توڕە بووم. ئەوەم پێ گوت. ئەو هیچ هەستێکی عەقڵی نییە".

ترەمپ، لە بەیاننامەیەکدا بۆ فۆکس نیوز لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە ڕایگەیاندووە، لەگەڵ ناتانیاھو ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل قسەی کردووە.

بەگوێرەی ڕاپۆرتی پەیامنێری کەناڵەکە، ترەمپ بە ئاماژە بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر بەیروت، سەبارەت بە ناتانیاھو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل گۆتی"بۆچی بیبی (بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل) هێرشێکی وا نەفرەتی ئەنجام بدات؟ من زۆر تووڕە بووم. ئەوەم پێ وت. ئەو هیچ هەستێکی عەقڵی نییە".

ترەمپ ڕایگەیاند، "بڕیاربوو ئەم بەیانییە ڕێککەوتننامەی (ئێران و ئەمریکا) واژۆ بکەین، بەڵام هێرشەکەی ئیسرائیل لە بەیروت دواخست. پێموایە مەراسیمی واژۆکردنەکە ئەمڕۆ بەڕێوەدەچێت، لە ماوەی چەند کاتژمێری داهاتوودا".

باسی لەوەش کرد کە لە میانی دیدارەکەی لەگەڵ ناتانیاھو پێی وتووە "پێتوایە چی دەکەیت؟" و داوای لێکرد هێرشی زیاتر دژی هەسەدە ئەنجام نەدات، بەمەش ڕێگری لە ڕێککەوتنەکە نەکرا.

ترەمپ ئاماژەی بەوەشکرد، پێیوایە لەماوەی 2-3 کاتژمێردا بەشێوەیەکی ئەلیکترۆنی و بەشێوەیەکی شەخسی لە شوێنێک لە ئەوروپا واژۆ دەکرێت.