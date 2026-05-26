ترەمپ: "پێویستە ئەو یۆرانیۆمە پیتێندراوەی لەدەستی ئێراندایە لەناو ببرێت"

Islam Doğru
26 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 26 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد پێویستە ئەو یۆرانیۆمە پیتێندراوەی لە دەستی ئێراندایە، بە هێنان بۆ ئەمریکا یان لە چوارچێوەی هاریکاری لەگەڵ ئێران بە یاوەری ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم لەناو ببرێت.
لە پۆستێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ ڕایگەیاند: "یۆرانیۆمی پیتێندراو (تۆزی ئەتۆمی) یان دەستبەجێ ڕادەستی ئەمریکا دەکرێت و بۆ ئێرە دەهێنرێت و لەناو دەبرێت، یان ئەوە بە باشتر دەزانرێت کە بە هاریکاری و هەماهەنگیی ئێران بە شایەتی کۆمیسیۆنی وزەی ئەتۆم یان دامەزراوەی هاوتا، لە شوێنی خۆی یان لە شوێنێکی دیکەی پەسەندکراو لەناوببرێت".
لە کاتێکدا دانوستانی نێوان لایەنەکان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی ئەمریکا/ئیسرائیل و ئێران کە لە پرۆسەی ئاگربەستدایە بەردەوامە، دۆخی ئەو یۆرانیۆمە پیتێندراوەی ئاماژە بەوە دەکرێت نزیکەی ٤٠٠ کیلۆگرامە لە دەستی ئێراندایە، یەکێکە لە ماددە سەرەکییەکانی گفتوگۆکان.