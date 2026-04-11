ترەمپ: "مەرجی سەرەکی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، گەرەنتی دروستنەکردنی چەکی ناوەکییە" سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، تەنیا مەرجی ئەوان بۆ ئێران، دەستپێڕانەگەیشتنە بە چەکی ناوەکییە.

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ بەر لە سواربوونی بۆ ناو فڕۆکەکەی لە واشنتۆن، لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووساندا گوتی، یەکەمین مەرجی ئێمە بۆ بە دەستهێنانی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، لە دانوستانەکانی پاکستاندا، پێدانی گەرەنتییە کە تاران بەرەو دروستکردنی چەکی ناوەکی نەچێت.

دۆناڵد ترەمپ گوتیشی، "شاندی ئەمریکا ڕەوانەی پاکستان کراون و ئەمڕۆ لەگەڵ نوێنەرانی ئێران دیداریان دەبێت".

لەبارەی مەرجی سەرەکیش بۆ دانوستانەکان، ترەمپ گوتی، "هیچ چەکێکی ناوەکی لە ئارادا نابێت. دەزانین، بە بڕوای من ئاڵوگۆڕی دەسەڵات ڕوویداوە، بەڵام ئێمە هەرگیز ئەوەمان وەک پێوەرێک باس نەکردبوو، تەنیا مەرجی ئێمە دەستپێڕانەگەیشتنە بە چەکی ناوەکی، تەنانەت دەتوانم بڵێم لەسەدا ٩٩ی مەرجی دانوستانەکان ئەوەیە".

سەرۆکی ئەمریکا وێڕای دووپاتکردنەوەی بانگەشەکانی خۆی کە ئەوان هێزی دەریاوانی، ئاسمانی و سیستەمی بەرگریی و ڕێبەرەکەیان نەماوە، گوتی، واشنتۆن ڕێگە نادات ئێران باج لەو کەشتییانە وەربگرێت کە لە گەرووی هورمز دەردەچن.

سەرۆکی ئەمریکا لەبارەی ئەگەری شکستی دانوستانەکان و پلانی جێگرەوەیان، گوتی، "هیچ پلانێکی جێگرەوە نییە، ئێمە هەر ئێستاش پلانمان هەیە، سوپای بەرامبەرمان شکستی خواردووە و هێزی سەربازیی خۆی بە تەواوی لە دەستداوە".