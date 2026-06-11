Ahmet Furkan Mercan
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژهی بهوه كرد وڵاتەکەی "لە داهاتوویەکدا كه زۆر دوور نییه" دەست بەسەر دوورگەی خارک لە کەنداوی بەسرە و شوێنەکانی دیكهی ژێرخانی نەوتدا دەگرێت.
لە پەیامێكیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ باسی لهوه كرد ئەمشەو سوپای ئەمریکا گورزێكی توند لە ئێران دهوهشێنێت.
ترەمپ بانگەشەی ئهوهی كرد لە ئێستادا تەواوی سیستمەکانی بەرگریی و بەشێکی زۆری هێزی هێرشبەری ئێران به هێزی دەریایی، هێزە ئاسمانییەکان، ڕادار و دژەفڕۆکەکانیشهوه تێکشکێندراون و، ڕایگهیاند: "لە داهاتوویەکدا كه زۆر دوور نییه دەست بەسەر دوورگەی خارک و شوێنەکانی دیكهی ژێرخانی نەوتدا دەگرین و، هاوشێوەی ئەوەی لە ڤێنزوێلا ڕوویدا کۆنترۆڵی تەواوی بازاڕەکانی نەوت و غازی سرووشتی دەکەین".