ترەمپ لە ئەگەری هێرشی ئێران لە هورمز هەڕەشەی "سڕینەوە"ی ئەو وڵاتەی کرد

Hakan Çopur
04 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 04 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەر کەشتییەکان لە گەرووی هورمز، ئەوە وڵاتە لەسەر ڕووی زەوی دەسڕێتەوە.
لە لێدوانێکدا بۆ Fox News، سەرۆکی ئەمریکا لەبارەی دوایین دۆخی گەرووی هورمز دوا.
دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەر کەشتییەکانی ئەمریکا کە پاسەوانی لە نەوتهەڵگرەکان دەکەن، ئەوە ئێران لەسەر ڕووی زەوی دەسڕێتەوە.
لە لایەکی دیکەوە فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی کۆمپانیای X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە ڕایگەیاند، شەش بەلەمی سەربازیی ئێران کە ویستوویانە لە هێزەکانیان نزیک ببنەوە، بۆردومان و لەناو بردووە.