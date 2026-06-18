ترەمپ ستایشی لێکتێگەیشتنەکەی لەگەڵ ئێران کرد و لەبارەی لوبنانیشەوە ڕەخنەی لە ئیسرائیل گرت

Hakan Çopur
18 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 18 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وێڕای ئاماژەدان بەوەیکە تاران ناتوانێ لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتن لەگەڵ ئەمریکا دەستی بە چەکی ناوەکی ڕابگات و گوتیشی، ئیسرائیل بە هێرشکردنە سەر لوبنان "ئیشێکی خراپ" دەکات.
ترەمپ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە کاتی دەرچوونی لە لووتکەی G7 کە لە فەڕەنسا بەڕێوەچوو، هەڵسەنگاندنی بۆ لێکتێگەیشتن لەگەڵ ئێران کرد.
ترەمپ ئاماژەی بەوەدا کە لێکتێگەیشتن لەگەڵ ئێران بۆ ئەوان زۆر باشە، گوتی: "ئەم ڕێککەوتنە لە ماوەی کورتدا ڕەنگە سبەی یان ڕۆژی دواتری واژوو بکرێت".
ترەمپ گوتیشی: "ئەگەر لە ماوەی ٦٠ ڕۆژدا هیچ دەرئەنجامێک نەبێت، ئەوە کێشە نییە و دەگەڕێینەوە بۆ بۆردومانکردن (ی ئێران). من نامەوێ ئەوە ئەنجام بدەم، چونکە مامەڵەیەکی زۆر باشە، بەڵام ڕەنگە ئێمە ناچار بکرێین".
ترەمپ جەختی لەوەش کردەوە کە بە پێی لێکتێگەیشتنەکە گەرووی هورمز دەکرێتەوە و گەرەنتی ئەوەش هەیە کە ئێران دەستی بە چەکی ناوەکی ڕانەگات و ئەوە دوو بابەتەش تەوەری سەرەکی لێکتێگەیشتنەکەن.
سەرۆکی ئەمریکا هەروەها لە قسەکانیدا ڕەخنەی لە ئیسرائیلیش گرت و گوتی: "ئیسرائیل دەیتوانی لەبارەی حزبوڵڵاوە باشتر بجولێتەوە. کاتێک دوو فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان دەکەوێتە خوارەوە و هیچ زیانێکی نییە، پێویست ناکات باڵەخانەکان لە بەیروت وێران بکەی. ئەوان لەبارەی لوبنانەوە کارێکی باش ناکەن و من بۆ لوبنان بە داخم".
ترەمپ باسی لە ناتانیاهوش کرد و گوتی: "کەسێکی باشە بەڵام هەندێکجار جەو دەیگرێ. ئێە لەبارەی لوبنانەوە هەندێک ناکۆکین. من دەڵێم بی بی هەندێک نەرم و نیان بە. پێویست ناکات باڵەخانەیەک بڕووخێنی کە تەنیا یەک ئەندامی حزبوڵڵای تێدایە".