ترەمپ: "زوو (لە ئێران) ناکشێینەوە و ڕێگە نادەین کێشەکە سەرلەنوێ سەرهەڵبداتەوە"

Mücahit Oktay
02 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 02 مای,س 2026
سهبارهت بهو جەنگەی دژی ئێران دەستیان پێ کردووە، سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگهیاند: "زوو ناکشێینەوە و ڕێگە نادەین کێشەکە سەرلەنوێ سەرهەڵبداتەوە".
لە میانی گوتارێکیدا لە ناوچەی ڤیلەیجز لە ویلایەتی فلۆریدا بۆ ئەو دەنگدەرانی، ترەمپ ناوبەناو ئاماژەی بە لێدوانەکانی له بارهی ئێران کرد.
ترەمپ دوای سێهەمین هەوڵی تیرۆرکردنی بۆ یەکەمجار لەبەردەم ڕای گشتییدا دەرکەوت و، گوتی: "زوو (لە ئێران) ناکشێینەوە و ڕێگە نادەین کێشەکە سەرلەنوێ سەرهەڵبداتەوە".
ڕاشیگهیاند: "ئێرانییەکان بە جۆرە ڕێککەوتنێکەوە نایەنە لامان کە پێویست بێت بیکەین. ئەم کارە بە شێوەیەکی گونجاو چارەسەر دەکەین".
سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ، بانگهشهی ئهوهی كرد كه ئەوانەی حوکمی ئێران دەکەن كهسانی زۆر خراپن و، حكوومهتی تاران لە ماوەی دوو هەفتەدا ٤٢ هەزار خۆپیشاندەری کوشتووە.
ترەمپ ئهوهیشی خستهڕوو کە بەهۆی داخستنی ڕێڕەوەکان لەلایەن ئێرانەوە، نزیکەی ٤٠٠ کەشتی لە گەرووی هورمزدا گیریان خواردووە.
دۆناڵد ترەمپ باسی لهوه كرد لە ماوەی دوو هەفتەدا ١٥٩ کەشتی سەربە هێزی دەریایی ئێرانیان ژێر ئاو خستووه.
هاوكات ترەمپ باسی له ناتۆ كرد و، جەختی لەسهر ئهوە کردەوە تریلیۆنەها دۆلاریان بۆ ناتۆ خەرج کردووە، سەرەڕای ئەوەش ئەمریکا لەو خهباتهی لە کەنداودا دەیکات، هیچ هاوکاریەکی لە ناتۆوە وهرنهگرتووه.