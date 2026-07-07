سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد پێویستە کۆنگرێس ئەو پرۆژەیاسایانە پەسەند بکات کە بوودجەی زیادەی بەرگریی بە بڕی ٣٥٠ ملیار دۆلار لەخۆدەگرن.

لە پۆستێكیدا لە هەژماری خۆی له‌ تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ هەڵسەنگاندنی بۆ توانای ئۆپەراسیۆنیی هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا، ڕێژەی بەشداری لە سوپا و لەپێشینە یاساییەکان کرد.

ترەمپ باسی لەوە دەکرد سوپای ئەمریکا گەیشتووەتە هێزێکی بێهاوتا لە جیهاندا و، ڕایگه‌یاند: "هەرگیز سوپای ئەمریکا بەم ڕادەیە بەهێز و خاوەن کاریگەری نەبووە. هیچ وڵاتێکی دیکە ناتوانێت کارەکانی ئێمە بکات، تەنانەت ناتوانن لە ئێمەش نزیک ببنەوە".

هه‌روه‌ها ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد ئەمساڵ لە پرۆسەکانی وەرگرتنی سەربازدا چەندین مانگ لەمەوبەر ژماره‌ی پێوانه‌یی مێژوویی تۆمار کراوە و، ورەی کارمەندانی سەربازی لە بەرزترین ئاستدایە، ئەم هێزەی سوپاش بە تەواوی لە ئاهەنگەکانی ٢٥٠هەمین ساڵیادی سەربەخۆیی ئەمریکادا نیشاندرا.

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو کە بۆ بەردەوامبوونی باڵادەستیی سەربازیی، پێویستە کۆنگرێس دوای گەڕانەوەی لە پشوو وەک یەکەمین کار خەرجییەکانی بەرگریی بە یاسا ڕێکبکات.

ترەمپ بانگی له‌ سەرکردایەتییەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران و پیران كرد و، ڕایگه‌یاند: "کاتێک کۆنگرێس کۆدەبێتەوە، پێویستە ڕێکخستنی بوودجەی لەخۆگرتووی ٣٥٠ ملیار دۆلاری بۆ بەرگریی و یاسای پاراستنی ئەمریکا بە یاسا بڕیار لێبدەین. ده‌مه‌وێت لیژنەی بوودجە دەستبەجێ دوای کرانەوەی کۆنگرێس بە خێرایی ئەم ٣٥٠ ملیار دۆلارە پەسەند بکات و سەرکردایەتیش ئەمە بکاتە پێشینەی یەکەمی کارەکانی. دەکرێت پێکەوە بە خێرایی یاسای پاراستنی ئەمریکا کە هەمووان داوای دەکەن و دابینکردنی تەواوی بوودجەی وەزارەتی جەنگی گەورەمان پەسەند بکرێن. ئەمەش ئازادی ئەمریکا بۆ نەوەکانی داهاتوو مسۆگەر دەکات".