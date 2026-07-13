ترەمپ جارێکی دیکە گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێرانی ڕاگەیاند

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، جارێکی دیکە ئابڵۆقەی سەر گەرووی هورمز جێبەجێ دەکرێت و هەر کەشتییەک بیهەوێت تێپەڕبێت، پێویستە لەسەدا ٢٠ (بەهای بارەکەی) باجی تێپەڕبوون بدات.

دۆناڵد ترەمپ لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاوی کردەوە کە، "گەرووی هورمز کراوەیە و بە ئێران و یان بە بێ ئێرانەوە، بە کراوەیی دەمێنێتەوە".

سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند، "ئێمە جارێکی دیکە گەمارۆی دەریایی دەسەپێنینەوە. ئەو ڕێکارە تەنیا کەشتییە ئێرانییەکان و یان مامەڵەکەرانی ئەوان دەگرێتەوە و هەموو کەشتیەکانی دیکە دەتوانن ئازاد و دادپەروەرانە هاتوچۆ بکەن".

ترەمپ ڕایگەیاند کە هەموو وڵاتانی دیکە دەتوانن بە شێوەیەکی ئازاد و دادپەروەرانە گەرووەکە بەکار بهێنن و ڕایگەیاند، "ئەمریکا لەمەولاوە پاسەوانی گەرووی هورمز دەبێت".

لە پەیامەکەی سەرۆکی ئەمریکادا هاتووە: "لەمەولاوە ئەمریکا پاسەوانی گەرووی هورمز دەبێت و بەو پێیە بە مەبەستی جێبەجێکردنی ئەو ئەرکە و دابینکردنی ئاسایشی گەرووەکە، هەر کەشتییەک بیهەوێت تێپەڕبێت، پێویستە لەسەدا ٢٠ (بەهای بارەکەی) باجی تێپەڕبوون بدات".

ترەمپ ڕاشیگەیاند کە ئەو ڕێکارە دەستبەجێ جێبەجێ دەکرێت.