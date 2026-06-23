ترەمپ: "ئەگەر ئێران بە شێوازێکی گونجاو مامەڵە نەکات ئەوەی پێویست بێت ئەنجامی دەدەم"

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی به‌وه‌ کرد ئه‌و پرۆسەیه‌ی لەگەڵ ئێراندا به‌ڕێوه‌ده‌چێت بە ئەرێنی بەرەوپێش دەچێت و، ڕایگه‌یاند: "ئەگەر ئێران پابەندی پێویستییەکانی ڕێککەوتنەکە نەبێت یان بە شێوازێکی گونجاو مامەڵە نەکات، ئەوەی پێویست بێت بیکەم، ئەنجامی دەدەم".

لە ڕێوڕه‌سمێكی واژوو کردندا کە لە نووسینگەی ئۆڤاڵ لە کۆشکی سپی بەڕێوەچوو، ترەمپ وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا ئێران هیچ کارتێکی گوشار بەسەر ئەمریکاوە هەیە، ترەمپ باسی له‌وه‌ كرد حكوومه‌تی تاران زیانی قورسی بەرکەوتووە و، ڕایگه‌یاند: "هێزەكانی دەریاییان نەماوە، هێزەكانی ئاسمانییان لەناوچووە، سەرکردەکانیان کوژراون و ئابوورییشیان ڕووخاوە".

ترەمپ بانگەشەی ئه‌وه‌ی کرد کە توانای سەربازی ئێران تا ڕادەیەکی زۆر لەناوچووە و، مووشەک، فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ئەو وڵاتە زیانی قورسیان به‌ركه‌وتووه‌.

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، بە ئاماژەکردن بە کراوەهێشتنەوەی گەرووی هورمز گوتی: "دوو ئەنجامی گرنگمان بەدەستهێنا. یەکەم گەرووەکە کراوەیە و بە کراوەییش دەمێنێتەوە. دووەمیش ئەوەیە ئێران هیچ کاتێک نابێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی".

ترەمپ جەختی له‌ باڵادەستی سەربازیی ئەمریکا لە ناوچەکەدا كرده‌وه‌ و، ڕایگه‌یاند: "کۆنترۆڵی تەواومان بەسەر گەرووی هورمزدا هەیە. ئەگەر ئێران پابەندی پێویستییەکانی ڕێککەوتنەکە نەبێت یان بە شێوازێکی گونجاو مامەڵە نەکات، ئەوەی پێویست بێت بیکەم، ئەنجامی دەدەم".

بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی كه‌ پێیوایە گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێران لە هێرشە ئاسمانییەکان کاریگەریی زیاترە، ترەمپ باسی له‌وه‌ كرد لە کاتی پێویستدا دەکرێت لە ماوەیەکی کورتدا په‌یڕه‌وی هاوشێوە دووبارە بخرێتەوە بواری جێبەجێ کردنەوە.

ڕاشیگه‌یاند: "تا ئەو کاتەی ڕێزمان لێ بگرن، هیچ کێشەیەکمان نابێت. ئەگەر ئێران ڕێز لە ئەمریکا نەگرێت، ڕەنگە بارودۆخەکە بگۆڕێت".

ترەمپ لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە کاریگەری لێدوانەکەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاهو لەسەر ئاگربەستی لوبنان، بەبێ ڕەخنەگرتن لێی ڕایگه‌یاند: "من كه‌سێكم كێشه‌ چاره‌سه‌ر ده‌كه‌م. زۆر به‌خێرایی كێشه‌كان چاره‌سه‌ر ده‌كه‌م".

هاوكات بە ستایشکردنی دیپلۆماسیی وەزیری دەرەوە ئه‌مریكا، مارکۆ ڕوبیۆ تره‌مپ باسی له‌وه‌ كرد كه‌ ئیداره‌كه‌ی کێشەکان زۆر بە خێرایی چارەسەر دەکات.

سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ، ستایشی لێدوانەکانی جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانسی لە سویسرا کرد و لە کاتی ڕەخنەگرتن لە دیموکراتەکاندا باسی له‌وه‌ كرد کە ئیدارەی کۆماریخوازەکان لە سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشی نیشتمانییدا خاوەن تیمێکی بەهێزترە.