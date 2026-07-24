سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد تا ئاگادارکردنەوەیەکی دیکە هەر جۆرە زیانێک بەر کەشتی و بارەکان لە گەرووی هورمز بگات، به‌و پاره‌یه‌ی ئێران قەرەبوو دەکرێتەوە کە لەژێر دەست و کۆنترۆڵی ئەمریکادایە.

له‌و باره‌یه‌وه‌، ترەمپ لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی پۆستێكی بڵاوكرده‌وه‌.

ترەمپ باسی له‌وه‌ کرد تا ئاگادارکردنەوەیەکی دیکە هەر جۆرە زیانێک بەر کەشتی و بارەکان لە گەرووی هورمز بگات، به‌و پاره‌یه‌ی ئێران قەرەبوو دەکرێتەوە کە لەژێر دەست و کۆنترۆڵی ئەمریکادایە.

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، ئاماژەی به‌وه‌یش کرد دەکرێت ئەم زیانانە زۆر گەورە بن و، ئەم هەنگاوەشی وەک کارێکی پێویست و دادپەروەرانە له‌ قه‌ڵه‌مدا.