Damla Delialioğlu
24 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 24 تەمووز 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد تا ئاگادارکردنەوەیەکی دیکە هەر جۆرە زیانێک بەر کەشتی و بارەکان لە گەرووی هورمز بگات، بهو پارهیهی ئێران قەرەبوو دەکرێتەوە کە لەژێر دەست و کۆنترۆڵی ئەمریکادایە.
لهو بارهیهوه، ترەمپ لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی پۆستێكی بڵاوكردهوه.
ترەمپ باسی لهوه کرد تا ئاگادارکردنەوەیەکی دیکە هەر جۆرە زیانێک بەر کەشتی و بارەکان لە گەرووی هورمز بگات، بهو پارهیهی ئێران قەرەبوو دەکرێتەوە کە لەژێر دەست و کۆنترۆڵی ئەمریکادایە.
سهرۆكی ئهمریكا ترەمپ، ئاماژەی بهوهیش کرد دەکرێت ئەم زیانانە زۆر گەورە بن و، ئەم هەنگاوەشی وەک کارێکی پێویست و دادپەروەرانە له قهڵهمدا.