ترەمپ: "ئەو دانوستانانە بۆ ئێران دوایین دەرفەتە بۆ ڕێککەوتنێکی باش"

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، دانوستانەکان لەگەڵ ئێران بەردەوامە و ئەم دانوستانانە "دوایین دەرفەتە" بۆ واژووکردنی ڕێککەوتننامەیەکی باش.

ترەمپ لە میانی واژووکردنی کارنامەیەکی سەرۆکایەتی لە ئۆڤاڵ ئۆفیس، لەبارەی پرسی ئێرانەوە قسەی کرد.

دۆناڵد ترەمپ باسی لەوە کرد کە دانوستانەکان لەگەڵ ئێران ئەمڕۆ دەستی پێکردووەتەوە و ئێستا بەردەوامە و ڕایگەیاند کە ئێران لێدوانی دژبەیەک لەبارەی دانوستانەکان دەدات.

دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند: "لە ئێستادا لەسەر داوای ئێران، بە پشتیوانی سعوودیە، ئیمارات و قەتەر و وڵاتانی دیکە دانوستان بەردەوامە. ئەوە بۆ ئەوان دوایین دەرفەتە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی باش".

دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە کاتی دانوستان لەگەڵ ئێران لایەنی بەرامبەر بانگەشەی ئەوە دەکات کە "هیچ دانوستانێک لە ئارادانییە"، ئەوەش نیگەرانی کردووە.

ترەمپ ئاماژەی بەوەدا کە بابەتی سەرەکی لە دانوستانەکانی ئێران پرسی گەرووی هورمزە و گوتیشی، "دواتر دەپڕژێینە سەر پرسی ناوەکیش".

سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئێران بۆی نییە کە هیچ باجێک لەو کەشتییانە وەربگرێت کە بە گەرووی هورمز تێدەپەڕن و گوتیشی: "ئێمە ئێستا کۆنتڕۆڵی هەموو هورمزمان لەبەردەستە، ئەگەر بڕیار بێت کەسێک باج وەربگرێت، ئەوە ئێمەین".

