ترەمپ ئەو بانگەشەیەی بەدرۆخستەوە کە باس له‌وه‌ ده‌كات به‌هۆی كه‌می ته‌قه‌مه‌نیه‌وه‌ فەرمانی ڕاگرتنی هێرشەکانی دەرکردووه‌