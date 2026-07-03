ترەمپ: "(ئێران) پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەی قبوڵ کردووە کە پێویستمانه‌"

Emirhan Demir, Diyar Güldoğan
03 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 03 تەمووز 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ سهبارهت بە گفتوگۆکان لەگەڵ لایەنی ئێران ڕایگهیاند: "پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەیان قبووڵ کردووە کە پێویستمانه".
له دیمانهیهكی تایبهتدا لهگهڵ کەناڵی CNBC، ترهمپ هەڵسەنگاندنی بۆ گفتوگۆکان لەگەڵ ئێران کرد.
ترەمپ ئاماژەی به بهردهوامی گفتوگۆکان كرد و، گوتی: "دانوستان دەکەین. پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەیان قبووڵ کردووە کە پێویستمانه".
سهرۆكی ئهمریكا ترەمپ، دووپاتیكردهوه کە ئامانجیان گۆڕینی ڕژێم نییە لە ئێران و، ڕایگهیاند: "من بەدوای کارێکی زۆر سادەوەم. ناتوانن ببنە خاوەنی چەکی ئەتۆمی".
گوتیشی: "هەفتەی ڕابردوو سێ جار بە توندی لێمدان، چونکە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانیان بۆ سەر کەشتییەک ناردبوو".