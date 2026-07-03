ترەمپ: "(ئێران) پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەی قبوڵ کردووە کە پێویستمانه‌"

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ سه‌باره‌ت بە گفتوگۆکان لەگەڵ لایەنی ئێران ڕایگه‌یاند: "پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەیان قبووڵ کردووە کە پێویستمانه‌".

له‌ دیمانه‌یه‌كی تایبه‌تدا له‌گه‌ڵ کەناڵی CNBC، تره‌مپ هەڵسەنگاندنی بۆ گفتوگۆکان لەگەڵ ئێران کرد.

ترەمپ ئاماژەی به‌ به‌رده‌وامی گفتوگۆکان كرد و، گوتی: "دانوستان دەکەین. پێموایە نزیکەی هەموو ئەو شتانەیان قبووڵ کردووە کە پێویستمانه‌".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، دووپاتیكرده‌وه‌ کە ئامانجیان گۆڕینی ڕژێم نییە لە ئێران و، ڕایگه‌یاند: "من بەدوای کارێکی زۆر سادەوەم. ناتوانن ببنە خاوەنی چەکی ئەتۆمی".

گوتیشی: "هەفتەی ڕابردوو سێ جار بە توندی لێمدان، چونکە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانیان بۆ سەر کەشتییەک ناردبوو".