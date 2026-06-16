Yasin Yorgancı
16 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 16 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژهی بهوه كرد لە چوارچێوەی ئهو لێکتێگەیشتنەی لەگەڵ ئێران كراوه، حكوومهتی تاران گەیشتووەتە ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی کە هەرگیز نەبێتە خاوەنی چەکی ئهتۆمی.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ترەمپ پەیامێکی لەو بارەیەوە بڵاوکردەوە.
ترەمپ بە ئاماژەکردن بەوەی لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێراندا، حكوومهتی تاران ڕازی بووە کە هەرگیز نەبێتە خاوەنی چەکی ئهتۆمی، ڕایگهیاند: "ئەو هەواڵەی دەڵێت ئەمریکا ٣٠٠ ملیۆن دۆلاری بە ئێران داوە، هەواڵێکی هەڵبەستراو و ناڕاستی دیموکراتەکانە".