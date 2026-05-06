Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ هەڕەشەی ئەوەی کرد ئەگەر ئێران ئەو بابەتانەی ڕێککەوتنیان لهسهر كراوه قبووڵ نەکات، بۆردومانکردن له ئاستێکی بەرزتر و چڕتر لە جاران دەست پێ دەکاتەوە.
لهو بارهیهوه، ترەمپ لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمهڵایهتیی ڕایگهیاند: "ئەگەر وا دابنێین ئێران ئەوەی ڕێککەوتنی لهسهر كراوه دەدات کە ئەمە دەبێتە گریمانەیەکی گەورە، ئەوا ئۆپەراسیۆنی تووڕەیی داستاناوی کە پێشتر ئەفسانەیی بووه کۆتایی دێت و، دەرفەت دهڕهخسێنێت بۆ كۆتایی هاتنی ئەو گەمارۆیە زۆر کاریگەرە و گەرووی هورمز بۆ هەمووان بە ئێرانیشەوە دهكاتهوه".
ترەمپ هەڕەشەی ئەوەی کرد ئەگەر ئێران قبووڵی نەکات، ئهوا بۆردومانکردن دەست پێ دەکات و، گوتی: "بەداخەوە ئەم (بۆردومانە) لە چاو پێشتردا لە ئاست و چڕییەکی زۆر بەرزتردا دەبێت".