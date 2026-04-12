سەرچاوەیەکی نزیک لە شاندی دانوستانکاری ئێران ڕایگەیاند کە تاران پلانی نییە،‌ گەڕێکی دیکەی دانوستان لەگەڵ واشنتۆن ئەنجام بدات.

ئاژانسی ھەواڵی فارس بڵاویکردەوە کە ئەو سەرچاوەیە ئاشکرای کردووە، شاندی ئەمریکا لە میانی دانوستانەکاندا لە ئیسلامئاباد بەدوای بیانوویەکدا دەگەڕا، بۆ ئەوەی مێزی گفتوگۆ بەجێبھێڵێت و ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئیدارەی ئەمریکا ئامادەییە مەرج و داواکارییەکانی کەم بکاتەوە.

سەرچاوەکە باسی لەوەش کردووە ‌لە میانی دانوستانەکاندا، داوای ھەندێ دەستکەوتی کردووە کە نەیتوانیوە لە ڕووی سەربازییەوە لە ماوەی جەنگدا بەدەستی بھێنێن.

پێشتریش جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ڕایگەیاندبوو کە دانوستانەکانیان لەگەڵ شاندی ئێران لە ئیسلامئاباد پایتەختی پاکستان، بەبێ گەیشتن بە ڕێككەوتن کۆتایی ھاتووە.




