تاران.. جێگری سەرکۆماری تورکیا یڵماز لەگەڵ سەرکۆماری ئێران پزیشکیان کۆبووەوە

جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز لەگەڵ سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان لە کۆشکی سەعدئابادی تارانی پایتەخت کۆبووەوە.

یڵماز کە بە مەبەستی بەشداری کردن لە ڕێوڕەسمی فەڕمی دەوڵەتدا بۆ ڕێبەری پێشووی ئێران، عەلی خامنەیی سەردانی ئەو وڵاتەی کردووە کە لە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا گیانی لەدەستدا، لە هەژماری فەڕمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ پزیشکیان پۆستێکی بڵاوکردەوە.

یڵماز ڕایگەیاند: "لە ناخی دڵمانەوە هاوبەشی ئەو ئازارانە دەکەین کە گەلی ئێرانی برامان لە ماوەی ڕابردوودا چەشتیان. وەک تورکیا بەردەوام دەبین لە بەشداری کردن لەو هەوڵانەی دەدرێن بۆ بەرقەراربوونی ئاشتیی و سەقامگیریی هەمیشەیی لە ناوچەکەماندا، بەهێزکردنی کەناڵەکانی گفتوگۆ و پشتیوانی کردنی پرۆسەی ئاساییبوونەوەی دوای جەنگ".

یڵماز ئاماژەی بەوە کرد لەگەڵ هاوتا ئێرانییەکانیاندا بەردەوام دەبن لە کارکردن بۆ پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندیە دووقۆڵییەکانی نێوان تورکیا و ئێران لە سەرجەم بوارەکاندا، بەتایبەتی لە کەرتەکانی ئابووریی، بازرگانیی، وزە و گواستنەوەدا و، گوتی: "سوپاسی بەڕێز سەرکۆمار دەکەین بۆ پێشوازیە گەرمەکەی، داوای لێخۆشبوون لە خودا بۆ سەرجەم ئەو برایانەمان دەکەین کە گیانیان لەدەستداوە، بەتایبەتی ڕێبەری شۆڕش عەلی خامنەیی و، جارێکی دیکەش سەرەخۆشی خۆمان ئاڕاستەی دەوڵەت و گەلی دۆست و برای ئێران دەکەین و داوای سەبووریان بۆ دەخوازین".