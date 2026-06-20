بە هۆی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کەرتی غەززە پێنج کەس کوژران

Mahmut Geldi
20 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 20 حوزەیران 2026
بە هۆی هێرشی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر کەرتی غەززە سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگربەست لە ناوچەکەدا، پێنج فەڵەستینی کوژران.
بە پێی هەواڵێکی ئاژانسی هەواڵی فەرمی فەڵەستین WAFA، سوپای ئیسرائیل بەرەبەیانی ئەمڕۆ ماڵێکی لە باکووری کەرتی غەززە بۆردومان کردووە.
لە ئاکامی هێرشەکەدا چوار ئەندامی یەک خێزان کوژران و ژمارەیەکی زۆریش بریندار بوون. لە هێرشێکی دیکەی ئیسرائیلدا لە هەمان شوێن، فەڵەستینییەکی دیکە کوژرا.
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە لە باشووری کەرتی غەززەش ئیسرائیل هێرشی ئەنجام دابێت.
لە دەستپێکی ئاگربەست لە غەززە لە ١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥دا، هەزار و ٧ کەس کوژراون و سێ هەزار و ١٦٥ فەڵەستینیش بریندار بوون و تەرمی ٧٨٤ کەسیش لە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا دەهێندراون.
ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە گەیشتووەتە ٧٣ هەزار و ١٨ کەس و ژمارەی بریندارەکانیش بۆ ١٧٣ هەزار و ٢٧٣ کەس بەرز بووەتەوە.