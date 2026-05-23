بە هۆی تەقینەوە لە کانزایەکی ویلایەتی شانشی لە چین، ٩٠ کرێکار گیانیان لەدەستدا

Emre Aytekin
23 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 23 مای,س 2026
بە هۆی تەقینەوە لە کانزایەکی ویلایەتی شانشی لە باکووری چین، ٩٠ کرێکاری کانزاکە گیانیان لەدەستدا.
بە پێی هەواڵێکی ئاژانسی Xinhuaی چینی، بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە کانزایەکی ناوچەی چینیۆن لە ویلایەتی شانشی وڵاتەکەیان، تەقینەوەیەک ڕووی داوە.
لە کانزاکەدا ٢٤٧ کرێکار ئیش دەکەن و بە پێی زانیارییە بەراییەکان، لە ئاکامی تەقینەوەکە ٩٠ کرێکار گیانیان لەدەستداوە.
لە کاتێکدا هەوڵەکان بۆ ڕزگارکردنی بەشێک لە کرێکاران کە لە ژێر دارپەردووی ڕووخاوی کانزاکەدا گیریان خواردووە، نیگەرانییەکان لە هەڵکشانی قوربانییەکان زیاتر بووە.
لێکۆڵینەوەی یاسایی لەبارەی هۆکاری تەقینەوەکەش دەستی پێکردووە.