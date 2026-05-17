بە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان نزیک بنکەی وزەی ناوەکی بەراکە لە ئیمارات کرایە ئامانج

Ali Semerci
17 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 17 مای,س 2026
ئیمارات ڕایگەیاند، "بە هۆی هێرشێکی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لە نزیک بنکەی وزەی ناوەکی بەراکە، ئاگر کەوتووەتەوە".
نووسینگەی ڕاگەیاندنی ئەبوزەبی لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە لەبارەی هێرشەکە زانیاری بڵاو کردەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە، بە هۆی هێرشێکی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لە نزیک بنکەی وزەی ناوەکی بەراکە لە ناوچەی زەفرە، ئاگر کەوتووەتەوە.
ڕاشگەیاندراوە کە تیمەکان سەرقاڵی کوژاندنەوەی ئەو ئاگرەن کە لە بەشی دەرەوەی بنکەکە لە وێستگەیەکی کارەبا کەوتووەتەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەخت لەوەش کراوەتەوە کە هێرشەکە بە هۆی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانەوە بووە و ئاماژە بەوەش دراوە کە هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە.
نووسینگەی ڕاگەیاندنی ئەبوزەبی هەروەها باسی لەوەش کردووە کە ڕێکاری تایبەت گیراوەتە بەر و ڕای گشتی لە وردەکانی زیاتر ئاگادار دەکرێتەوە.