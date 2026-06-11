بەهۆی هێرشەکانەوە کوێت بە شێوەیەکی کاتیی کایەی ئاسمانیی داخست

سەرۆکایەتی گشتیی فڕۆکەوانیی مەدەنی کوێت بڵاوی كرده‌وه‌، دوای هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتەکە بە شێوەیەکی کاتیی کایەی ئاسمانیی داخستووە.

سەرۆکایەتی گشتیی فڕۆکەوانیی مەدەنی كوێت، لە ڕاگەیاندراوێكدا ئاماژەی بەوە کرد وەک ڕێکارێکی خۆپارێزیی لە کاتژمێر ٠٤:٥٠ی بەرەبەیان بە کاتی ناوخۆ، بە شێوەیەكی کاتیی کایەی ئاسمانیی داخراوە و، بەپێی ڕێککەوتن و ڕێکارە کارپێکراوەکان گەشتە ئاسمانییەکان ئاڕاستەی فڕۆکەخانە جێگرەوەکان کراون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ کە بڕیارەكه‌ له‌ پێناو پاراستنی سەلامەتیی گەشتە ئاسمانییەکان و سەرنشینان دراوە.

هه‌روه‌ها لە ڕاگەیاندراوەكه‌دا جەخت لەسه‌ر ئه‌وە کراوەتەوە كه‌ کوێت ڕووبەڕووی هێرشی ئێران بووەتەوە و، ئه‌م هه‌نگاوه‌ش بەهۆی ئەو مەترسییەوه‌ نراوە کە پێشهاتەکانی ناوچەکە دەتوانن لەسەر هاتوچۆی ئاسمانیی مەدەنی دروستی بکەن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا وه‌بیرهێنراوەتەوە کە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە نزیکەوە چاودێریی پێشهاتەکان دەکرێت و، دوای هەڵسەنگاندن بۆ نەمانی دۆخی مەترسیی، کایەی ئاسمانیی دووبارە دەکرێتەوە و گەشتە ئاسمانییەکان ئاسایی دەبنەوە.

هاوكات لە ڕاگەیاندراوەکەدا داوا لە سەرنشینان و کۆمپانیاکانی هێڵی ئاسمانیی کراوە چاودێری ڕاگەیاندراو و ڕێنماییە فەڕمییەکان بکەن کە لەلایەن دەستەکەوە بڵاودەکرێنەوە.