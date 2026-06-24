بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان لە ٢ی ئادارەوە چوار هەزار و ٢١١ کەس کوژراون

Ethem Emre Özcan
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
١٩ کەسی دیکە لە ئاکامی هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان کوژران و بەو پێیە لە ٢ی ئادارەوە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان چوار هەزار و ٢١١ کەس کوژراون.
هێرشەکانی ئیسرائیل سەرەڕای بڕیاری ئاگربەست لە ١٧ی نیسان کە دواتر لە ١٧ی ئایاردا بۆ ماوەی ٤٥ ڕۆژ درێژ کرایەوە، بۆ سەر لوبنان بەردەوامە.
وەزارەتی تەندروستی لەبارەی هێرشەکان و ژمارەی قوربانیان زانیاری بڵاو کردەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوێکی وەزارەتی تەندروستی ئەو وڵاتە، ١٩ کەسی دیکە بە هۆی هێرشەکانەوە کوژران و بەو پێیە، لە ٢ی ئادارەوە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەیان چوار هەزار و ٢١١ کەس کوژراون.
هەروەها لەم ماوەیەدا ١٢ هەزار و ١٧٣ کەسیش بریندار بوون.