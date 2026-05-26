بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان لە ٢ی ئادارەوە سێ هەزار و ٢١٣ کەس کوژراون

Ethem Emre Özcan
26 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 26 مای,س 2026
سەرەڕای ئاگربەست، ٢٨ کەس بە هۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان کوژران و بەو پێیە، لە ٢ی ئادارەوە بەهۆی هێرشەکانەوە سێ هەزار و ٢١٣ کەس کوژراون.
هێرشەکانی ئیسرائیل سەرەڕای بڕیاری ئاگربەست لە ١٧ی نیسان کە دواتر لە ١٧ی ئایاردا بۆ ماوەی ٤٥ ڕۆژ درێژ کرایەوە، بۆ سەر لوبنان بەردەوامە.
وەزارەتی تەندروستی لەبارەی هێرشەکان و ژمارەی قوربانیان زانیاری بڵاو کردەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکی وەزارەتی تەندروتی ئەو وڵاتە، ٢٨ کەسی دیکە بە هۆی هێرشەکانەوە کوژران و بەو پێیە، لە ٢ی ئادارەوە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەیان سێ هەزار و ٢١٣ کەس کوژراون.
هەروەها لەم ماوەیەدا نۆ هەزار و ٧٣٧ کەسیش بریندار بوون.