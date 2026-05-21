بەهۆی مامەڵەی خراپ لەگەڵ چالاکوانانی کەشتیگەلی سومود بەریتانیا کاربەڕێکەری ئیسرائیلی بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە کرد

دوای بڵاوبوونەوەی دیمەنی مامەڵەی خراپی هێزە ئەمنییەکانی ئیسرائیل دەرهەق بە چالاکوانانی ناو کەشتیگەلی جیهانی سومود، بەریتانیا کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئیسرائیلی لە لەندەن بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە کرد.

لەو بارەیەوە، وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد بڕیاری بانگهێشتکردنی کاربەڕێکەرەکە، دوای بڵاوکردنەوەی گرتەیەکی ڤیدیۆی وەزیری ئاسایشی نیشتمانیی ئیسرائیل، ئیتامار بن غڤیر دێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: "بەریتانیا ئەمڕۆ دوای بڵاوبوونەوەی ئەو ڤیدیۆیە لەلایەن وەزیری ئیسرائیلی، ئیتامار بن غڤیر، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئیسرائیلی لە لەندەن بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە کرد. ئەم بڕیارە دەریدەخات بەریتانیا بە توندی ئیدانەی ئەو هەڵوێستە دەکات کە گاڵتە بە بەشداربووانی کەشتیگەلی جیهانی سومود دەکات. ئەم مامەڵانە پێشێلکردنی سەرەتاییترین بنەماکانی ڕێز و کەرامەتی مرۆڤن".