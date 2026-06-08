Faruk Hanedar
08 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 08 حوزەیران 2026
بەهۆی ئەو مووشەکانەی ئێران ئاڕاستهی كردن، لە زۆرێک لە شارەکانی ناوەڕاست و باشووری ئیسرائیل زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا.
بهپێی ڕاگەیاندراوی سوپای ئیسرائیل، ئاڕاستهكردنی مووشەک لەلایهن ئێرانەوە دەستنیشانکراوە و سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی هەوڵ دەدەن ڕێگرییان لێبكهن.
بەهۆی ئەو مووشەکانەی ئێرانەوە لە زۆرێک لە شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی ئیسرائیل و ڕۆژهەڵاتی قودسی داگیرکراو و کەرتی ڕۆژئاوا زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا.
لە کاتێکدا سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی ئیسرائیل هەوڵیان دەدا ڕێگریی لە مووشەکەکانی ئێران بکەن، دەنگی تەقینەوە لە ئاسمان ناوچهكان بیسترا.