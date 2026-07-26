بەر لە سەردانەکەی بۆ ئەمریکا، ناتانیاهو لەگەڵ کابینەی ئەمنی وڵاتەکەی کۆدەبێتەوە

Burak Dağ
26 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 26 تەمووز 2026
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین ناتانیاهو، بەر لە سەردانەکەی بۆ ئەمریکا، لەگەڵ کابینەی ئەمنی وڵاتەکەی کۆدەبێتەوە.
بە گوێڕەی هەواڵێکی ڕۆژنامەی The Times of Israelی ئیسرائیلی، ناتانیاهو ئەمڕۆ کاتژمێر ١٣:٠٠ بە کاتی ناوخۆیی ئیسرائیل لەگەڵ کابینەی ئەمنی کۆبوونەوەی دەبێت.
لە هەواڵەکەدا سەرنج بۆ ئەوە ڕاکێشراوە کە کابینەی ئەمنی ئیسرائیل لە کاتێکدا کۆدەبێتەوە کە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ فەرمانی کردووە کە هێرشەکان دژ بە ئێران ڕابگیرێت.
دەگوترێت، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین ناتانیاهو ڕۆژی ٢٨ی مانگ لە سەردانێکدا بۆ واشنتۆن، لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ کۆدەبێتەوە.