بەرپرسێکی ئەمریکا: "ژمارەی ھێزەکانمان لە ناوچەکە کەم ناکرێتەوە"

بەرپرسێکی باڵای ئەمریکا ڕایگەیاند کە ژمارەی ھێزەکانیان لە ناوچەی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست کەم ناکرێتەوە، ئەگەر پێشڤەچوون لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئێران بەدی نەیەت.

ئەو بەرپرسە باڵایەی ئەمریکا کە نەوێست ناوی ئاشکرا بکرێت لە لێدوانێکدا بۆ ژمارەیەک ڕۆژنامەوان لەنێویاندا پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو باسی لە وردەکاری ڕیککەوتنی نێوان وڵاتەکەی و ئێران کرد و گوتی: "دوای واژووکردنی ڕێککەوتنەکە لە ڕۆژی ھەینی داھاتوو، دانوستانەکانی نێوان ئەمریكا و ئێران دەست پێ دەكەنەوە كە ماوەی ٦٠ ڕۆژ بەردەوام دەبن و تا ئەو كاتە یەكەكانی سوپای ئەمریكا لە ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست دەمێننەوە".

بەرپرسە باڵاکەی ئەمریکا ڕاشیگەیاند کە ژمارەی ھێزەکانیان لە ناوچەکە کەم ناکرێتەوە ئەگەر پێشڤەچوونی ئەرێنی لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئێران بەدی نەیەت.

گوتیشی: "دەمانەوێت ببینین ئێرانییەکان پابەند دەبن بە بەڵێنەکانیان سەبارەت بە دەستبەرداربوون لە بەرنامە ئەتۆمییەکەیان، ھەروەھا لەم ڕێککەوتنەدا، ئاماژە بە کەمکردنەوەی ھێزە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا کراوە لە ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی".

لەئێستادا، ٥٠ ھەزار سەربازیی ئەمریکا لەچوارچێوەی فەرماندەیی ناوەندیی (CENTCOM) لە ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست جێگیرکراون و خزمەت دەکەن.



