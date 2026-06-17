بەرپرسێکی ئەمریکا: "ئیسرائیل داوای پێداچوونەوەی بە دەقی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان واشنتۆن و تاران نەکردووە"

Mücahit Oktay, Aladdin Mustafaoğlu
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
بەرپرسێکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئیسرائیل داوای دەستڕاگەیشتن و پێداچوونەوەی بە دەقی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران نەکردووە.
ئەو بەرپرسەی ئەمریکا کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت لە نووسراوێکدا کە ئاراستەی ئاژانسی ئانادۆڵوی کردووە ئاماژەی بەوەداوە کە ئیسرائیل ھیچ داواکارییەکی پێشکەش نەکردووە، بۆ ئەوەی دەقی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێرانی پێ بدرێت تا پێدواچوونەوەی بۆ بکات".
ھەروەھا بەرپرسەکەی ئەمریکا ڕاشیگەیاندووە: "ئەمریکا بە درێژایی ماوەی دانوستانەکان لە نزیکەوە لە ھەماھەنگی لەگەڵ ھاوبەشە ھەرێمییەکانی لەنێوانیدا ئیسرائیل، بەردەوامبوو".
پێشتر میدیاکانی ئەمریکا پشت بەستن بە ڕاپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکانی ئیسرائیل بڵاویان کردبوویەوە کە ھێشتا ئیسرائیل لە دەقی نھێنی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران ئاگادار نەکراوەتەوە و داواکارییەکەی بۆ پێداچوونەوە بە لێکتێگەیشتنەکە لەلایەن لایەنی ئەمریکاوە ڕەتکراوەتەوە.