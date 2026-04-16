بەرپرسێکی ئێرانی: "درێژکردنەوەی ئاگربەست (لەگەڵ ئەمریکا) بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندی ئێمەدا نییە"

Mustafa Melih Ahıshalı
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
ئەندامی ئەنجوومەنی پاراستنی بەرژەوەندییە گشتییهکان لە ئێران، موحسین ڕەزایی ئاماژهی بهوه كرد کە درێژکردنەوەی ئاگربەست لەگەڵ ئەمریکا لە بەرژەوەندیی ئێراندا نییە.
لە لێدوانێکدا بۆ تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئێران، ڕەزایی وەڵامی پرسیارەکانی سەبارەت بە ڕۆژەڤ دایەوە.
ڕەزایی بە ئاماژەدان بەوەی ئەمە ئاگربەستێکی کۆتایی نییە، بەڵکو بێدەنگییەکی سەربازییە ڕایگهیاند: "درێژکردنەوەی ئاگربەست بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندیی ئێمەدا نییە. ئەمە ڕای كهسی خۆمە. پێویستە گوشارەکان بە جددی زیاد بکرێن. مووشەکهاوێژەکانمان لە ئێستادا به ئاڕاستهی کەشتییەکانی دوژمن جێگیرکراون و هەموویان ژێر ئاو دەخەن".
فەرماندەی پێشووی سوپای پاسداران ڕەزایی، ئهوهشی خستهڕوو کە ئاگربەست کاتێک واتای دهبێت کە تەواوی ڕێککەوتنەکان و مافەکانی ئێران جێبەجێ بکرێن، سەبارەت بەم پرسهش بهیاننامهیهك پێشکەشی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودهوڵهتیی بکرێت.