بەرپرسێکی ئێرانی: "بەھۆی مەترسی ھێرشەوە شاندی دانوستانکار بە ڕێگای جیاواز گەرانەوە تاران"

Ömer Erdem
14 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 14 نیسان 2026
پڕۆفیسۆر د. محەمەد مەرەندی کە وەک ڕاوێژکار لە شاندی دانوستانکاری ئەتۆمی ئێراندایه و لەناو ئەو شاندهشدا بوو كه چووه ئیسلام ئاباد، ئاماژهی بهوه كرد ئەو فڕۆکەیەی شاندەکەی هەڵگرتبوو بەهۆی هەڕەشەکانەوە ئاراستەکەی گۆڕیوە و دوای نیشتنەوەی لە مەشهەد، ئەندامانی شاندەکە بە شەمەندەفەر و ڕێگای وشکانیی چوونەتە تاران.
لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی ئەلمەیادین، مەڕەندی باسی لهوه كرد شاندی ئێران دوای وەرگرتنی زانیاری هەواڵگریی سەبارەت بە ئەگەری هێرش بە ڕێگەیەکی جیاواز گەراونەتهوە بۆ وڵات.
