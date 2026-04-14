بەرپرسێکی ئێرانی: "بەھۆی مەترسی ھێرشەوە شاندی دانوستانکار بە ڕێگای جیاواز گەرانەوە تاران"

پڕۆفیسۆر د. محەمەد مەرەندی کە وەک ڕاوێژکار لە شاندی دانوستانکاری ئەتۆمی ئێراندایه‌ و لەناو ئەو شانده‌شدا بوو كه‌ چووه‌ ئیسلام ئاباد، ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئەو فڕۆکەیەی شاندەکەی هەڵگرتبوو بەهۆی هەڕەشەکانەوە ئاراستەکەی گۆڕیوە و دوای نیشتنەوەی لە مەشهەد، ئەندامانی شاندەکە بە شەمەندەفەر و ڕێگای وشکانیی چوونەتە تاران.

لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی ئەلمەیادین، مەڕەندی باسی له‌وه‌ كرد شاندی ئێران دوای وەرگرتنی زانیاری هەواڵگریی سەبارەت بە ئەگەری هێرش بە ڕێگەیەکی جیاواز گەراونەته‌وە بۆ وڵات.

مەڕەندی ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ ئەو فڕۆکەیەی شاندی ئێرانی هەڵگرتبوو بەهۆی هەڕەشەکانەوە ئاراستەکەی گۆڕیوە و دوای نیشتنەوەی لە شاری مەشهەد، ئەندامانی شاندەکە بە شەمەندەفەر و ڕێگەی وشکانیی گەیشتوونەتە تاران.