بیلال ئەردۆغان: "ھیچ نەتەوەیەک جگە لە موسڵمانان ھەوڵی ڕاگرتنی گەندەڵی لە جیھاندا نادات" سەرۆکی دەستەی ئەمینداری دامەزراوەی بڵاوکردنەوەی زانست و ئەندامی دەستەی باڵای ڕاوێژکاری TÜGVA، بیلال ئەردۆغان ڕایگەیاند: "جیھان بە دۆخێکی زۆر سەختدا، تێپەڕدەبێت".

بیلال ئەردۆغان لە میانی بەشداریکردنی لە چالاکی "دیدارەکانی کەلەپووری ھاوبەش لە ئانادۆڵوە بۆ ئەورووپا" بوو کە لە لەندەن پایتەختی بەریتانیا رێکخرابوو، ئاماژەی بەوەشداوە کە جیھان بە دۆخێکی زۆر سەختدا، تێپەڕدەبێت گوتی: "دۆخی جیھان لە جەنگی جیھانی یەکەم و دووەمدا، بەھێندەی ئێستا سەخت نەبووە".

ھەروەھا بیلال ئەردۆغان ئاماژەی بە خراپ بوونی دۆخی ڕۆژئاوا کرد و گوتی: "جیھانی ڕۆژئاوا گەیشتووەتە ئەو باوەڕەی کە چی دیکە وەک ساڵانی ڕابردوو بەھێز نییە و ھەست بە قەیرانی کۆمەڵایەتی و داڕمانی دیمۆگرافی دەکات و نازانێت چۆن پێگەی خۆی لە سیستەمی نوێی جیھاندا دیاری بکات".

