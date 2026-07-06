بۆ یادی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە دراوێکی تایبەتی پێنج لیرەیی لێدرا کە لە بازاڕدا بەکار دەهێندرێت

بۆ یادی ٣٦هەمین لووتکەی ناتۆ کە لە ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی چاپخانەی دراو و مۆر له‌ توركیا دراوێکی كانزایی یادگاری پێنج لیرەیی بە دیزاینێکی تایبەت لێدا، کە دەکرێت لە بازاڕدا بەکاربهێندرێت.

بەپێی ئەو زانیارییەی ئاژانسی ئانادۆڵو لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی چاپخانەی دراو و مۆرەوە دەستیکەوتووە، یەکەمین کۆبوونەوەی فەڕمی لووتکەکانی ناتۆ لە ساڵی ١٩٥٧ لە شاری پاریسی فەڕەنسا بەڕێوەچوو. ٣٦هەمین لووتکەی سەرکردەکانی هاوپەیمانێتییەکەش لە ڕێکەوتی ٧-٨ی تەمووزی ٢٠٢٦ لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار لە ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت.

لە کاتێکدا لووتکەکە سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانێتییەکە لە چوارچێوەی ئەجێندای ئاسایشی هاوبەش، ڕاوێژکاری و هاریکارییدا کۆدەکاتەوە، هاوکات تورکیا لە مێژوودا لە ڕێگەی ئەو پردانەی لە نێوان شارستانیەتە جیاوازەکاندا دروستی کردوون و ئەو هەوڵە دیپلۆماسییانەی بەڕێوەی دەبات، هاوکارییەکی گرنگ پێشکەش بە هاریکاریی نێودەوڵەتی و گفتوگۆ دەکات.

تورکیا کە لە چوارچێوەی پێگەی ستراتیجی، نەریتی دەوڵەتداریی دێرین و تێگەیشتنی هاریکاریی لەگەڵ هاوپەیمانەکانیدا بەردەوامە لە گێڕانی ڕۆڵی چالاک لە هەوڵە فرەلایەنەکاندا بە ئاراستەی ئاشتیی و ئاسایشی نێودەوڵەتی، لەم لووتکەیەدا بە میوانداری کردنی سەرکردەکانی ناتۆ، جارێکی دیکە پێداگریی خۆی بۆ بەهێزکردنی ئاشتیی، سەقامگیریی و ئاسایشی هاوبەش دەخاتەڕوو.

لە چوارچێوەیەدا بە مەبەستی بەرزڕاگرتنی یادی ٣٦هەمین لووتکەی ناتۆ کە لە تورکیا بەڕێوەدەچێت، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی چاپخانەی دراو و مۆرەوە دراوی كانزایی یادگاری ناتۆی پێنج لیرەیی لێدرا.

ئەو دراوە یادگارییەی لەم چوارچێوەیەدا ئامادە کراوە، لە سەر دراوە كانزاییه‌ پێنج لیرەییەکەی ئێستای ناو بازاڕ لێدراوە و، لە لایەکی دراوەکەدا لۆگۆی ناتۆ و شوێن و ڕێکەوتی بەڕێوەچوونی لووتکەکە و وێنەی گرافیکیی كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار هه‌یه‌. لە لایەکەی دیکەشیدا دیزاینی ئێستای دراوە پێنج لیرەییەکەی ناو بازاڕ هەیە.

لە قۆناغی یەکەمدا ١٠٠ هەزار دانە لەم دراوە یادگارییە لێدراوە، بڕیاریشه‌ لە ماوەی لووتکەکەدا ٤٠٠ هەزار دانەی دیکەش بەرهەم بهێنرێت، بەمەش پێشبینی دەکرێت تێكڕای بەرهەمهێنانەکەی بگاتە ٥٠٠ هەزار دانە. بەم ئەنجامە، ئامانجیان بەرزڕاگرتنی یادی بەڕێوەچوونی ٣٦هەمین لووتکەی ناتۆیە لە تورکیا و خستنە بازاڕی دراوێکی بەنرخی یادگاریی تایبەتە کە هاووڵاتیان بتوانن لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەکاری بهێنن.