بۆ گواستنەوەی سەرکردەکان لە لووتکەی ناتۆدا ١٠ ئۆتۆمبێلی بە تایبەت دروستکراوی تۆگ ئامادە کراون

Hüseyin Cem Dağıstanlı
06 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 06 تەمووز 2026
بە مەبەستی گواستنەوەی سەرکردەکان لە ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆدا کە بڕیارە لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت، ١٠ ئۆتۆمبێل لە جۆری لیمۆزینی ئۆتۆمبێلی دروستکراوی ناوخۆی تورکیا تۆگ (TOGG) ئامادە کراون.
لە درێژەی ئامادەکارییەکان پێش لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، مۆدێلە لیمۆزینە دیزاینکراوە تایبەتەکانی ئۆتۆمبێلی ناوخۆی و نیشتمانیی تورکیا تۆگ T10X خرانە نێو پرۆتۆکۆلەوە.
لە نێو ئەو ١٠ لیمۆزینەی لە بەردەم ATO Congresium وێنەیان گیرا، لەگەڵ ئەو مۆدێلانەی بە ڕەنگی سوور و سپیی دانراون، مۆدێلی تایبەتیش بە ڕەنگی فیروزەیی هەن.
ئەم ئۆتۆمبێلانە لە هاتوچۆ مەودا کورتەکانی ناوچەی لووتکەکەدا بە خێراییەک کە دەگاتە نزیکەی ٥٠ کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن و، بە شێوازێکی کۆنترۆڵکراو لە نێوان ڕێڕەوە دیاریکراوەکانی پرۆتۆکۆڵدا ئەرک ڕادەپەڕێنن.