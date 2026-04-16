بۆ جاری چوارەم ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی دۆناڵد ترەمپ لە بارەی جەنگ ڕەت کردەوە

Hakan Çopur, Muhammed Kılıç
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
بۆ جاری چوارەم ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی سەرۆکی وڵاتەکەی، دۆناڵد ترەمپ لە بارەی جەنگ ڕەت کردەوە.
لە دانیشتنی گشتی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا، پڕۆژەبڕیارێک لەلایەن دیموکراتەکانەوە لەبارەی سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی دۆناڵد ترەمپ لە بارەی جەنگ خرایە دەنگدانەوە.
ھاوکات، ٥٠ سیناتۆر دژبە پڕۆژەبڕیارەکە دەنگیان دا و لە بەرامبەردا ٤٧ سیناتۆر لە بەرژەوەندی پڕۆژەبڕیارەکە دەنگیان دا.
بەوەیش پڕۆژەبڕیارەکە، لەلایەن ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکاوە ڕەتکرایەوە.