بوومەلەرزەیەک پارێزگای خوزستان لە باشووی ئێرانی هەژاند

بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥ پلەی ڕیختەر لە شارۆچکەی سالەند لە پارێزگای خوزستان باشووی ئێرانی هەژاند.

ناوەندی بوومەلەرزەناسی ئێران ڕایگەیاند، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥ پلەی ڕیختەر کە ناوەندەکەی شارۆچکەی سالەند لە پارێزگای خوزستان بووە، ڕوویداوە.

بوومەلەرزەکە لە ٨ کیلۆمەتری قوڵایی توێکڵی زەوی بووە و لە شارەکانی دەوروبەری وەک ئەهواز، ئەندیمێشک و دێزفول هەستی پێکراوە.

تا ئێستا هیچ زانیارییەک لەمەڕ زیانی گیانی و یان ماددی بوومەلەرزەکە نەزاندراوە و تیمەکانی مانگی سووری ئێرانیش ڕەوانەی ناوچەکە کراون.