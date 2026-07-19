بوومەلەرزەیەک پارێزگای خوزستان لە باشووی ئێرانی هەژاند

Ahmet Dursun
19 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 19 تەمووز 2026
بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥ پلەی ڕیختەر لە شارۆچکەی سالەند لە پارێزگای خوزستان باشووی ئێرانی هەژاند.
ناوەندی بوومەلەرزەناسی ئێران ڕایگەیاند، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥ پلەی ڕیختەر کە ناوەندەکەی شارۆچکەی سالەند لە پارێزگای خوزستان بووە، ڕوویداوە.
بوومەلەرزەکە لە ٨ کیلۆمەتری قوڵایی توێکڵی زەوی بووە و لە شارەکانی دەوروبەری وەک ئەهواز، ئەندیمێشک و دێزفول هەستی پێکراوە.
تا ئێستا هیچ زانیارییەک لەمەڕ زیانی گیانی و یان ماددی بوومەلەرزەکە نەزاندراوە و تیمەکانی مانگی سووری ئێرانیش ڕەوانەی ناوچەکە کراون.