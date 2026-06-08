بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧،٨ پلە به‌ پێوه‌ری ڕێخته‌ر ناوچەی مینداناۆی فلیپینی هەژاند

بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧،٨ پلە به‌ پێوه‌ری ڕێخته‌ر لە ناوچەی مینداناۆ لە باشووری فلیپین ڕوویدا.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی ناوه‌ندی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمریکا (USGS)، بوومه‌له‌رزه‌یه‌ك بە گوڕی ٧،٨ پلە به‌ پێوه‌ری ڕێخته‌ر لە دووری ٢٦ کیلۆمەتر له‌ باشووری ڕۆژاوئای شارۆچکەی کابلالان لە ناوچەی سۆکسکسارجنی له‌ پارێزگای سارانگانی تۆمارکراوە.

ئاماژه‌ به‌وه‌یش كرا كه‌ بوومەلەرزەکە لە قووڵایی ٥٥،٢ کیلۆمەتر ڕوویداوە.

پاش ڕوودانی بوومەلەرزەکە شه‌ش پاشلەرزە بە گوڕی نێوان ٤،٨ بۆ ٦،٥ پلە تۆمار کران و، هۆشداری درا لەبارەی مەترسی ڕوودانی تسۆنامی لە ناوچەکە و وڵاتانی دەوروبەر.

فلیپین کە دەکەوێتە سەر پشتێنەی بوومەلەرزە و گڕکانەکان و بە "بازنەی ئاگری پاسیفیک" ناسراوه‌، زۆرجار بوومەلەرزەی گەورە تیایدا ڕوو دەدات.