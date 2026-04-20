Nuri Aydın
20 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 20 نیسان 2026
لە کەناراوەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی ژاپۆن، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧،٤ پلە بهپێوهری ڕێختهر ڕوویدا.
بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی هەواڵی کیۆدۆ، دەستەی کەشناسی ژاپۆن ئاماژهی بهوه كردووه چەقی بوومەلەرزەکە زەریای هێمن بووە و، له قوڵایی ١٠ کیلۆمەتر ڕوویداوه.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هۆشداری له ئهگهری دروستبوونی تسونامی لە ناوچەکانی ئیواته، ئائۆمۆری و هۆکایدۆ بە بهرزی سێ مەتر دراوه.
لە لایەکی دیکەوە، بەهۆی بوومەلەرزەکەوە ژمارهیهك گەشتی شەمەندەفەری نێوان تۆکیۆ و ویلایەتی ئائۆمۆری ڕاگیراوه.