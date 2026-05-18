بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٢ پلە بەپێوەری ڕێختەر هەرێمی گوانگشی چوانگی لە چین هەژاند

Emre Aytekin
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٢ پلە بە پێوەری رێختەر، لە هەرێمی ئۆتۆنۆمی گوانگشی چوانگ لە باشووری چین ڕوویدا.
بەپێی ڕاگەیەندراوەی ناوەندی تۆڕەکانی بوومەلەرزەی چین (CENC)، بەیانی ئەمڕۆ بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٢ پلە بەپێوەری رێختەر تۆمارکراوە کە چەقەکەی شاری لیوچۆ بووە لە هەرێمی ئۆتۆنۆمی گوانگشی چوانگ.
بەگوێرەی هەواڵی میدیاکانی وڵاتەکە، بوومەلەرزەکە لە ناوەندی شارەکەدا ڕووخانی زیاتر لە ١٠ باڵەخانە و زیانلێکەوتنیانی لێکەوتووەتەوە، بەپێی ئامارە بەراییەکانیش دوو کەس گیانیان لەدەستداوە و چوار کەس برینداربوون و کەسێکیش بێسەروشوێنە.
بەهۆی مەترسی دووبارەبوونەوەی پاشلەرزەکان، زیاتر لە حەوت هەزار کەس خانووەکانیان چۆڵکردووە.
هەروەها بەهۆی وەستانی گەشتەکان بەمەبەستی پشکنینی زیانەکانی تۆڕی شەمەندەفەر لە شارەکە و دەوروبەری، ئاستەنگی بۆ گواستنەوە دروستبووە.