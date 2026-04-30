Mümin Altaş
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانەددین دوران ڕایگهیاند: "دەستوەردانی ئیسرائیل له کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا، کە بە مەبەستی گەیاندنی هاوکاریی مرۆیی بۆ غەززە بهڕێکەوتبوو، پێشێل کردنێکی ئاشکرای یاسایه و هێرشێكهی جێگهی قبوڵ نییه".
له پهیامێكیدا كه له ههژماری خۆی له تۆڕی كۆمهڵایهتیی NSosyal سهبارهت به بابهتهكه بڵاوی كردهوه، دوران ڕایگهیاند: "دەستوەردانی ئیسرائیل له کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا، کە بە مەبەستی گەیاندنی هاوکاریی مرۆیی بۆ غەززە بهڕێکەوتبوو، پێشێل کردنێکی ئاشکرای یاسایه و هێرشێكهی جێگهی قبوڵ نییه. بە ئامانجگرتنی ئەم دەسپێشخەرییەی کە نوێنەرایەتی ویژدانی مەدەنییەکان دەکات، تەنیا هەڕەشەیەک نییە بۆ سەر هەوڵەکانی هاوکاری، بەڵکو هەڕەشەیەکە بۆ سەر بەها هاوبەشەکانی مرۆڤایەتی. ئیسرائیل بەم دەستوەردانە نیشانی دا کە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا چەتەگهریی دهكات. پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە بەرامبەر ئەم بێباکییەدا بێدەنگ نەبێت و هەڵوێستێکی ڕوون لە پاڵ یاسا، دادپەروەری و ئازادیی دەریاوانیدا نیشان بدات. بە هەماهەنگی لەگەڵ وڵاتانی پەیوەندیدار لە نزیکەوە چاودێری دۆخی هاووڵاتیانمان و گەشتیارانی دیکەی ناو کەشتیگەلەکە دەکرێت".