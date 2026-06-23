سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتیانیاھو ڕایگەیاند کە ھەوڵدەدەن سیستەمێکی سەربەخۆ لە بواری پڕچەککردندا، بنیات بنێن.

بنیامین ناتانیاھو: "پێویستە خۆمان لە پشتبەستن بە ئەمریکا لە بواری پڕچەککردن ڕزگار بکەین" سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتیانیاھو ڕایگەیاند کە ھەوڵدەدەن سیستەمێکی سەربەخۆ لە بواری پڕچەککردندا، بنیات بنێن.

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتیانیاھو ڕایگەیاند کە پێویستە خۆیان لە پشتبەستن بە ئەمریکا لە بواری پڕچەککردن، ڕزگار بکەن.

بنیامین ناتیانیاھو لە گوتارێکی ڤیدیۆییدا کە لە خولێکی ئەفسەرانی یەدەگ لە جوولەکەنشینی "گوش عەتسیۆن" باشووری کەناری ڕۆژئاوای داگیرکراو پێشکەش کرد، گوتی: "دمانەوێت لە بواری پڕچەککردندا سەربەخۆ بین، ھەروەھا سوپاسی ئەمریکا دەکەین کە ساڵانێکی زۆرە لە بواری پڕچەککردندا پاڵپشتی کردووین".

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕاشیگەیاند: "ئەمڕۆ دەڵێم ئێمە لە بواری پڕچەککردندا، پێویستمان بە سیستەمێکی سەربەخۆ، بۆ ئەوەی بتوانین خۆمان چەک بەرھەم بھێنین، لەبەر ئەوە پێویستە خۆمان لە پشتبەستن بە ئەمریکا لە بواری پڕچەککردن، ڕزگار بکەین ".

ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتیانیاھو ڕاشیگەیاند کە ھەوڵدەدەن سیستەمێکی سەربەخۆ لە بواری پڕچەککردندا، بنیات بنێن.

دوینێ یەکشەممە کەناڵی ١٢ی ئیسرائیلی بڵاویکردبوویەوە کە بەھۆی لێکتێگەیشتنەکەی ئەم دواییەی نێوان ئەمریکا و ئێران، بێ متمانەیی و ناکۆکی لەنێوان واشنتۆن و تەل ئەبیب سەریانھەڵداوە.



